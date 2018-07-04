Матиос высказался о евреях, правозащитники возмущены

Анатолий Матиос Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Главный военный прокурор позволил себе антисемитское высказывание

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Главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью изданию The Insider рассказал детали инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко и позволил себе антисемитское высказывание.

Говоря о финансировании заказного убийства, Матиос сравнил подозреваемого в организации убийства Бориса Германа с Александром Парвусом - деятелем российского и немецкого социал-демократического движения начала XX века.

"Центром оплаты и финансирования разрозненных групп был один из подозреваемых. На каждой войне всегда есть свой Парвус, который привозил Ленину деньги на революцию, которая залила славян потоками крови на десятки лет. Тот тоже был еврейского происхождения. В этом случае с Украиной снова хотят сделать то же самое", - заявил Матиос.

Председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, комментируя заявление Матиоса, отметил, что такими словами он намекнул на "желание евреев залить кровью славян".

Глава отдела Восточной Европы центра имени Симона Визенталя Эфраим Зурофф назвал слова чиновника "возмутительными", передает Times of Israel.

Журнал Newsweek назвал подобные заявления "резким напоминанием" о проявлениях антисемитизма и расизма в публичном дискурсе Украины.