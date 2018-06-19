МВФ: Нужно изменить скандальную норму в законе об антикорсуде

Кристин Лагард

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Также важно, чтобы парламент быстро принял президентский законопроект для формального создания суда

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Международный валютный фонд ожидает от Украины отмены противоречивой нормы об апелляции в законе Высшем антикоррупционном суде. Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.

"Мы согласились с тем, что сейчас важно, чтобы парламент быстро принял президентский законопроект для формального создания суда, а также необходимые поправки для восстановления требования о том, чтобы суд рассматривал все дела, которые находятся в его юрисдикции, включая апелляции на решения судов первой инстанции, как это было в проекте закона, одобренном в первом чтении", - заявила Лагард.

7 июня Верховная Рада приняла закон об антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.

13 июня НАБУ заявило, что норма, по которой антикорсуд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам НАБУ, переданным до момента его создания, нуждается в пересмотре. Ранее эту же норму призвали исправить правозащитники. Венецианская комиссия позже заявила, что не требовала включения в закон нормы об апелляции, а в Раде заверили, что она соответствует заключениям экспертов "Венецианки".

13 июня в НБУ заявили, что после принятия закона об антикорсуде появились обоснованные надежды на возобновление сотрудничества с МВФ.