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17.08.2018, 13:57

НАБУ обжаловало в Верховном Суде выговор Холодницкому

НАБУ обжаловало в Верховном Суде выговор Холодницкому - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В конце июля квалификационно-дисциплинарная комиссия объявила выговор главе САП

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В Верховный Суд поступил иск НАБУ относительно отмены решения дисциплинарной комиссии прокуратуры о наложении взыскания в виде выговора руководителю САП Назару Холодницкому. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"16 августа 2018 года в Верховный Суд поступило исковое заявление Национального антикоррупционного бюро Украины  к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров... Истец просит признать противоправным и отменить решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров от 26 июля 2018 года № 343дп-18", - отмечается в сообщении.

Речь идет о выговоре Холодницкому. В иске Генпрокуратура выступает третьим лицом на стороне истца, которая не заявляет самостоятельных требований на предмет спора.

Холодницкий также выступает третьим лицом на стороне ответчика, он также не заявляет самостоятельных требований на предмет спора.

Решение об открытии производства по этому делу должно быть принято в течение пяти дней.

26 июля 2018 года квалификационно-дисциплинарная комиссия объявила выговор Холодницкому. Глава САП  признал в своих действиях нарушение этики, но отрицает нарушение закона. Он заявил, что готов нести ответственность за свои "нелитературные высказывания".

 

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Теги: суд, назар холодницкий, набу, выговор
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