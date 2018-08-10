НАБУ: В социальной сфере самое коррумпированное - здравоохранение

НАБУ (фото - пресс-служба НАБУ) 3

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В социальной сфере за 6 месяцев 2018 года бюро зафиксировало фактов коррупции на сумму более 112 млн грн

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Более 90% коррупционных преступлений в социальной сфере совершены в области здравоохранения. Об этом говорится в отчете НАБУ за первое полугодие 2018 года.

К социальной сфере НАБУ относит вопросы здравоохранения, образования и спорта.

В этой сфере за 6 месяцев 2018 года бюро зафиксировало фактов коррупции на сумму более 112 млн грн.

Против 5 лиц расследования уже завершены, производства слушаются в судах.

Также НАБУ отметило три статьи Уголовного кодекса, которые чаще всего нарушают в сфере здравоохранения: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; получение взятки; предложение взятки.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что два детектива Национального антикоррупционного бюро были уволены за нарушение присяги.