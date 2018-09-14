НАБУ: Замглавы СБУ совершил тяжкое коррупционное преступление

Фото: пресс-служба НАБУ

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В бюро заявили, что вынужденно сделали это заявление о Павле Демчине, потому что ранее была нарушена тайна следствия

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Национальное антикоррупционное бюро на самом деле подготовило подозрение в незаконном обогащенни первому замглавы Службы безопасности Украины Павлу Демчине. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, показал инфографику об этом уголовном производстве.

По данным детективов, с 26 апреля 2015 года до 31 декабря 2016-го Демчина купил в общую собственность активы и потратил не менее 6,4 млн грн. Речь, среди прочего, идет об автомобилях Land Rover Range Rover Sport (2015), Mercedes-Benz V250 (2016), земельных участках в пригороде Киева (0,1011 и 0,1072 га), а также квартира рядом с той землей.

В то же время официальный доход его и членов семьи за тот период составил 2,6 млн грн, в том числе с учетом продажи Jeep Grand Cherokee 4WD.

Как уточняет бюро, Демчина приобрел и обеспечил регистрацию на членов семьи активов на сумму не менее 3,76 млн грн, "не имея предварительно полученных доходов".

"Тем самым он совершил, по версии следствия, тяжкое коррупционное преступление", - заявили детективы.

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В НАБУ говорят, что проанализировало доходы и расходы Демчины за все время трудовой деятельности.

"По данным следствия, это служебное лицо, которое с 1994 года и до сих пор проходит военную службу в органах СБУ, в период с 01.01.1999 по 25.04.2015 получило вместе с лицом, с которым имеет общий с 2011 года быт, совокупный доход в размере около 2,8 млн грн. Тогда как расходы за этот же период составляли не менее 4,83 млн грн", - отметили в бюро.

Львиную долю этой суммы, уточнили детективы, Демчина потратил на новые авто Toyota Venza, Toyota Siena, Porche Cayenne, Toyota Highlander, Jeep Grand Cherokee 4WD, Volkswagen Multivan и Mazda CX-5 2,2 L Diesel 6AT, 4 WD.

В бюро подчеркнули: они вынуждены были сделать это заявление, так как была обнародована тайна досудебного следствия. "По странному стечению обстоятельств, это произошло практически сразу после направления соответствующих процессуальных документов на согласование в Специализированную антикоррупционную прокуратуру", - посетовали в НАБУ.

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7 сентября детектив НАБУ Сергей Яндюк подготовил подозрение Демчине, которое передал на согласование в САП. Демчина считает эти действия преступлением, называя данные НАБУ "выдумкой".

Сотрудник СБУ обвиняет Яндюка в служебном подлоге ("вероятно, по указанию руководства") и вмешательстве в работу сотрудника правоохранительного органа, а также попытке привлечь невиновного к уголовной ответственности.