Наев сказал, когда может закончиться война в Донбассе

Сергей Наев (фото - пресс-служба Донецкой ОВГА)

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Командующий объединенных сил отметил, что есть "немалые шансы, что война может закончиться быстро"

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Президенту РФ Владимиру Путину широкомасштабная война "не выгодна", а нынешняя в Донбассе "может закончиться быстро". Об этом в интервью изданию Высокий замок заявил командующий объединенных сил Сергей Наев, комментируя возможность эскалации на востоке после завершения в России футбольного ЧМ-2018.

"Если такие признаки будут, мне станет об этом известно сразу. Но Путину широкомасштабная война не выгодна. Его цель - оставить Украину в сфере своего влияния. Ему выгодно шантажировать Украину по приднестровскому сценарию. Именно для этого он и начал конфликт на востоке", - отметил Наев.

Он подчеркнул, что сам Путин якобы не понимает, какую "катастрофическую ошибку" допустил.

"Собственными руками целую нацию сделал своими злейшими врагами, врагами российского государства. Украинский народ, помня, какие жертвы принесла ему эта война, никогда не простит этого и будет мстить. Путин невольно сплотил и закалил украинскую нацию", - подчеркнул Наев.

Отвечая на вопрос, когда может закончиться война в Донбассе, Наев сказал: "Считаю, есть немалые шансы, что война может закончиться быстро".

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20 марта 2018 года Наев заявил, что с пророссийскими наемниками в случае необходимости будет разговаривать на "языке военной силы" в Донбассе.