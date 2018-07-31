"Нужны уголовные дела": Турчинов - о закупках Укрзалізниці в РФ

Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

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Один из филиалов украинского ПАО решил заказать у страны-оккупанта России знаков отличия для сотрудников на сумму до 80 тысяч гривень

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За финансовую поддержку страны-агрессора должна быть уголовная ответственность. Как передает корреспондент LIGA.net, это заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, комментируя по просьбе журналистов информацию о закупке Укрзалiзницей в РФ знаков отличия для сотрудников.

"Должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность <...> для тех, кто закупает в России то, что может производиться в Украине", - сказал он.

На днях стало известно, что один из филиалов Укрзалiзницi по закупкам договорился с филиалом РЖД на поставку в Украину 96 наградных знаков "Почетный железнодорожник" из медно-никелевого сплава. По данным тендера, сумма сделки составила (в гривневом эквиваленте) около 80 тысяч.

30 июля и.о. главы правления Укрзализницi Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки и заявил, что сделка "должна быть пересмотрена" Украиной с учетом "актуального политического контекста".