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11.06.2018, 17:10

О чем рассказал "убийца" журналиста Бабченко: ключевые тезисы

О чем рассказал "убийца" журналиста Бабченко: ключевые тезисы - Фото
Алексей Цымбалюк Фото: Facebook Алексея Цымбалюка

По словам Алексея Цымбалюка, подозреваемый Борис Герман имел целью уничтожить не выборочно, а именно всех фигурантов списка до начала осени

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Участник боевых действий в Донбассе Алексей Цымбалюк, который якобы должен был убить журналиста Аркадия Бабченко, рассказал свою версию событий в интервью ВВС.

О себе. По словам Цымбалюка, он был пострижен в монахи и рукоположен в сан иеродиакона, воевал в Донбассе в составе ДУК Правый сектор, исповедует правые взгляды.

Почему именно Цымбалюк. Обращение предполагаемого организатора убийства Бориса Германа именно к нему Цымбалюк объяснил тем, что способен был качественно выполнить заказ, и Герман это знал. Также Герман мог решить, что Цымбалюком можно манипулировать, потому что "некоторые люди почему-то считают, что правыми очень легко манипулировать" из-за их ненависти к россиянам, предположил Цымбалюк.

Как познакомились. Он рассказал, что познакомился с Германом в 2015 г, когда заказывал у него прицелы для бойцов АТО. По словам Цымбалюка, подозреваемый предоставлял "всякие тюнинговые вещи на оружие", но не бесплатно, поэтому его нельзя назвать волонтером.

Мотивация убийств. На первой встрече 4-5 апреля Герман рассказал, что есть "определенная группа лиц - в основном это россияне", которые "мешают Украине, мешают всем на свете, это враги, их надо убить, и на это определенной группой лиц выделен бюджет". После этого разговора, по словам Цымбалюка, он обратился в СБУ.

Масштабы заказа. "В той первой беседе он сказал мне: есть список из 30 человек, которых нужно ликвидировать. Он сразу сказал, что работать нужно очень быстро, чтобы успеть к осени. Почему к осени - думаю, позже следствие расскажет", - сказал Цымбалюк. Исходя из его слов, задача стояла уничтожить всех фигурантов этого списка. Герман, по словам Цымбалюка, интересовался, есть ли возможность подключить других людей.

Впоследствии, рассказал Цымбалюк, список расширился с 30 до 60 человек. Однако ему были названы имена только первых трех жертв: Бабченко, активист одесского Евромайдана Тодор Пановский и бывший сотрудник ФСБ Илья Богданов.

О "работе" Германа на СБУ. Цымбалюк назвал заявление подозреваемого о его якобы работе на контрразведку "чушью". По его словам, телефоны Германа прослушивались, поэтому о его сотрудничестве с СБУ, если бы оно имело место, было бы известно.

Об оправданности инсценировки. По мнению Цымбалюка, имитация убийства Бабченко была необходима, "чтобы собрать как можно больше доказательств причастности к этому России, отследить каналы получения денег". Цымбалюк считает, что операция СБУ была успешной. "Серьезная сеть, которая могла причинить очень много зла, упала, она нейтрализована", - сказал он. При этом, по мнению Цымбалюка, украинцам еще предстоит узнать, "какую гидру мы задавили".

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Теги: убийство, аркадий бабченко, борис герман, алексей цымбалюк, заказ
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