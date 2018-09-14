Обвинение просит для Омеляна залог в размере 5 млн грн

Владимир Омелян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Другие варианты меры пресечения - поручительство или личные обязательства, по мнению прокурора, не гарантируют "правильное" поведение подследственного

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Прокуратура просит для министра инфраструктуры Владимира Омеляна внесение залога в размере 5 млн гривень. Об этом представитель прокуратуры заявил на судебном заседании в Соломенском райсуде Киева, передает корреспондент LIGA.net.

По мнению обвинения, иные меры пресечения - поручительство или личные обязательства - не будут гарантией должного "процессуального поведения" Омельяна, тогда как залог его обеспечит.

Также они просят суд обязать министра сообщать детективам об изменении места проживания или работы, воздержаться от общения с рядом свидетелей по делу и сдать в НАБУ все загранпаспорта.

Министр по делам молодежи и спорта Игорь Жданов и депутат фракции Народный фронт Федор Бендюженко подали заявления о том, что готовы взять Омельяна на поруки.

Вчера, 13 сентября, детективы НАБУ сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Следствие считает, что Омелян с 2000 года получил 2,17 млн грн законного дохода, а его расходы только в период с 2008 по весну 2015 года составили не менее 3,45 млн грн. Министр опроверг выдвинутые против него обвинения и заявил, что на него давят в НАБУ.

Подробно о том, в чем обвиняют министра, можно почитать здесь.