Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.07.2018, 14:13

Оккупанты проводят учения в Крыму: в море "запустят" ракеты

Оккупанты проводят учения в Крыму: в море "запустят" ракеты - Фото
Фото: function.mil.ru

По данным Минобороны РФ, к боевым учениям привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов Бастион и Бал

Реклама
Реклама

Россия проводит военные учения во временно оккупированном Крыму, где планируется отработать расчеты противокорабельных ракетных комплексов Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"В соответствие с планом боевой подготовки расчеты противокорабельных ракетных комплексов Черноморского флота проводят тренировки по нанесению ударов по морской цели с использованием передвижных береговых ракетных комплексов", - уточнили в пресс-службы.

Будут привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов Бастион и Бал, мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки, а также экипажи самолетов СУ-30СМ морской авиации и ПВО Черноморского флота.

По данным пресс-службы, боевые расчеты отрабатывают выдвижение в назначенные районы, развертывание и подготовку оружия к применению в соответствие с действующими временными нормативами.

Планируется, что в ходе учений расчеты ракетных комплексов выполнят условные (электронные, - ред.) пуски ракет.

С 5 по 8 июня страна-агрессор Россия проводила военные учения при участии авиации и флота в аннексированном Крыму, на Кубани, в Ростовской области и в Краснодарском крае.

 

 

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 11.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, военные учения, минобороны рф
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Звезду российских сериалов не пустили в Украину: отправили назад
Политика Звезду российских сериалов не пустили в Украину: отправили назад
Ехал в Крым: пограничники задержали украинца с оружием - фото
Происшествия Ехал в Крым: пограничники задержали украинца с оружием - фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 