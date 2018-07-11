Оккупанты проводят учения в Крыму: в море "запустят" ракеты

Фото: function.mil.ru

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По данным Минобороны РФ, к боевым учениям привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов Бастион и Бал

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Россия проводит военные учения во временно оккупированном Крыму, где планируется отработать расчеты противокорабельных ракетных комплексов Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"В соответствие с планом боевой подготовки расчеты противокорабельных ракетных комплексов Черноморского флота проводят тренировки по нанесению ударов по морской цели с использованием передвижных береговых ракетных комплексов", - уточнили в пресс-службы.

Будут привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов Бастион и Бал, мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки, а также экипажи самолетов СУ-30СМ морской авиации и ПВО Черноморского флота.

По данным пресс-службы, боевые расчеты отрабатывают выдвижение в назначенные районы, развертывание и подготовку оружия к применению в соответствие с действующими временными нормативами.

Планируется, что в ходе учений расчеты ракетных комплексов выполнят условные (электронные, - ред.) пуски ракет.

С 5 по 8 июня страна-агрессор Россия проводила военные учения при участии авиации и флота в аннексированном Крыму, на Кубани, в Ростовской области и в Краснодарском крае.