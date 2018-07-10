"Нас хотят расколоть": стала известна основная тема саммита НАТО

Мари Йованович (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

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Кроме того, важным пунктом саммита станут способы усиления НАТО для противостояния современным вызовам

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Противостояние РФ и усиление НАТО станут основными темами обсуждения завтра, 11 июля, на саммите НАТО. Об этом сказала посол США в Украине Мари Йованович во время дискуссии, организованной Фондом Open Ukraine, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Йованович, темой для обсуждения, прежде всего, будут усилия РФ расколоть демократические страны.

"Завтра мы много об этом услышим и о том, как НАТО собирается противостоять этому", - сказала она.

Кроме того, важным пунктом саммита станут способы усиления НАТО для противостояния современным вызовам.

"Очень важно, чтобы все члены Альянса серьезно отнеслись к необходимости увеличить расходы на оборону", - отметила посол, напомнив, что в прошлом году расходы на оборону выросли на $7 млрд и эти деньги вкладываются в новые силы и меры НАТО.

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников назвал приоритеты обсуждения на саммите и дальнейшей работы альянса: усиление и модернизация НАТО, противостояние терроризму, усиление сотрудничества между альянсом и ЕС.

Также стало известно, что несколько часов назад глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Евросовета Дональд Туск и генсек НАТО Йенс Столтенберг подписали декларацию о сотрудничестве между НАТО и ЕС.

9 июля глава представительства Украины при Альянсе Вадим Пристайко сообщил, что Украина обошла сопротивление и блокирование Венгрией участия в саммите НАТО и заседание пройдет совместно с Грузией в Брюсселе.