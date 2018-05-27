Отношения с Россией в кризисе из-за агрессивности Москвы - Польша

Яцек Чапутович (фото - пресс-служба польского МИДа)

commenthover

Глава польского МИДа Яцек Чапутович отмечает, что отношения НАТО и России переживают кризис из-за поведения Кремля

Реклама

Реклама

Отношения между НАТО и Россией остаются в глубоком кризисе из-за агрессивной позиции Москвы. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает Рolsatnews.

"В поведении и в агрессивной позиции Москвы не появилось никаких элементов, которые могли бы изменить позицию Альянса", - подчеркнул Чапутович. Он добавил, что, согласно так называемому "Варшавскоу компромиссу", НАТО ведет политику сдерживания России, одновременно сохраняя готовность к диалогу.

Недавнее использование химического оружия в Солсбери явно не способствует изменению отношения к России, отметил министр.

Глава МИДа убежден, что в разговорах с Россией нельзя обходить неудобные для нее темы, такие как аннексия Крыма, война в Донбассе или дело о возвращении обломков польского самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском.

Российско-украинский конфликт является важнейшим ориентиром для политики безопасности Польши, сообщил Чапутович.