"Отрава для Европы": польский премьер - о Северном потоке-2

Матеуш Моравецкий (фото - пресс-служба премьера Польши)

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Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что проект Газпрома - политическое оружие гибридной войны РФ против Запада

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Российский проект нового газопровода Северный поток-2 является оружием гибридной войны Москвы против энергетического сектора Европы, которое Кремль также намерен использовать для подрыва солидарности ЕС и Североатлантического альянса. Об этом вчера, 28 мая, на Парламентской ассамблее НАТО в Варшаве заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, пишет Радио Свобода.

"Северный поток-2 - это таблетка отравы для европейской солидарности с далекоидущими последствиями", - подчеркнул он.

Главе польского Кабмина вторит и президент этой страны Анджей Дуда.

"К сожалению, нужно сказать, что Москва так и не смирилась с коллапсом имперского Советского Союза. Вторжение в Грузию, незаконная аннексия Крыма и военное вмешательство в Украине демонстрируют реальные намерения России", - сказал он.

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Северный поток-2 - проект газопровода из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. Российский президент Владимир Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу.

По состоянию на апрель 2018 года еврокомпании внесли более 2 млрд евро на проект, а 3 мая началось строительство на наземном стыковочном пункте в немецком Лубмине.