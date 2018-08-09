Песков о прошении матери Сенцова: Письмо поступило, реакции нет

Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

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Пресс-секретарь президента РФ заявил, что видели прошение матери украинского режиссера о помиловании

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Администрация президента РФ получила письмо матери украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова о помиловании сына, который голодает более 80 дней. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает пропагандистский ресурс Кремля ТАСС.

Песков не смог сообщить о том, есть ли уже официальная реакция. "Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение Администрации президента, но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции", - сказал он.

Песков напомнил, что "по процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий". "Большего я вам сказать пока не могу", - добавил пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ.



25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил его к 20 годам строгого режима. Сенцова удерживают в колонии "Белый медведь" в российском Заполярье.

14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля мать украинского режиссера написала президенту РФ Владимиру Путину ходатайство о помиловании.

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