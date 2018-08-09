Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.08.2018, 13:47

Песков о прошении матери Сенцова: Письмо поступило, реакции нет

Песков о прошении матери Сенцова: Письмо поступило, реакции нет - Фото
Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что видели прошение матери украинского режиссера о помиловании

Реклама
Реклама

Администрация президента РФ получила письмо матери украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова о помиловании сына, который голодает более 80 дней. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает пропагандистский ресурс Кремля ТАСС.

Песков не смог сообщить о том, есть ли уже официальная реакция. "Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение Администрации президента, но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции", - сказал он.

Песков напомнил, что "по процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий". "Большего я вам сказать пока не могу", - добавил пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил его к 20 годам строгого режима. Сенцова удерживают в колонии "Белый медведь" в российском Заполярье. 

14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля мать украинского режиссера написала президенту РФ Владимиру Путину ходатайство о помиловании.

Читайте также: Сестра Сенцова: Олег написал, что "конец близок", он не встает 

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дмитрий песков, Олег Сенцов, голодовка сенцова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Сестра Сенцова: Олег написал, что "конец близок", он не встает
Происшествия Сестра Сенцова: Олег написал, что "конец близок", он не встает
Сенцова увидели в России: на Крымском мосту вывесили плакат -фото
Политика Сенцова увидели в России: на Крымском мосту вывесили плакат -фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 