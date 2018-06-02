Под посольством РФ в Киеве протестуют против российской агрессии

Фото: Facebook

commenthover

Участники акции пришли с плакатами с фотографиями российских наемников в Донбассе

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В Киеве около посольства России проходит акция против российской агрессии в Украине. Ее организаторы - организация "Молодые патриоты Украины".

Участники акции вышли с плакатами с фотографиями российских наемников ЧВК "Вагнера", которые воюют в Донбассе.

Также на ворота повесили картонные гробы с надписью: "Груз 200. ЧВК "Вагнера"".

24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) пришли к выводу, что пассажирский лайнер рейса МН17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.