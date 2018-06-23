Польша отложила строительство "стены" на границе с Украиной

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Варшава ожидает профессиональной оценки Европейского агентства безопасности пищевой продукции, отметил министр сельского хозяйства Польши

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Новоназначенный министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский пока не видит смысла в строительстве заграждения на границе с Белорусью и Украиной с целью борьбы против АЧС. Об этом сообщает Укринформ.

Он заявил, что Варшава ожидает профессиональной оценки Европейского агентства безопасности пищевой продукции (EFSA), исходя из которой, будет принимать окончательное решение о том, будет ли строиться заграждение.

"Решение (по поводу строительства заграждения, – ред.) не принято... Я сейчас не вижу в этому смысла. Если ныне кто-то меня убедит, что в этом есть смысл, то я буду поддерживать его строительство, но пока что не вижу в этом большой необходимости", - отметил Ардановский.

Он сообщил, что Польша обратилась в EFSA, чтобы этот европейский институт дал свою профессиональную оценку, будет ли заграждение эффективным противодействием для распространения АЧС. Министр отметил, что Варшава ждет ответа, от которого будет зависеть окончательное решение в вопросе строительства заграждения.

11 апреля 2018 года сообщалось, что в 23 населенных пунктах 13 областей Украины действует карантин из-за вспышек африканской чумы свиней.