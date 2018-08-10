Суд закрыл дело против Кернеса

Геннадий Кернес (фото - пресс-служба)

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Мэр Харькова сказал, что ждал оправдательного приговора, а дело закрыли из-за того, что прокуроры не приходили на судебные заседания

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Киевский районный суд Полтавы закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса из-за систематической неявки на заседания прокуроров. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Также закрыты дела против двух его охранников - Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

Как пояснил судья, отказ прокуроров от поддержки обвинения и их неучастие в судебных дебатах расценивается как отказ от обвинения.

Кернес заявил, что ожидал оправдательного приговора, передает телеканал 112 Украина. Поэтому его защита намерена подать апелляцию.

Харьковского мэра и двух его охранников обвиняли в причастности к похищению и избиению харьковских евромайдановцев в январе 2014-го. Дело рассматривалось по уголовным статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека", "истязание" и "угроза убийством".