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04.08.2018, 15:00

Порошенко наградил почетным званием псевдоученого - Схемы

Порошенко наградил почетным званием псевдоученого - Схемы - Фото
Петр Порошенко и Андрей Авдеенко (графика - "Схемы")

Как установили журналисты, у награжденного Андрея Авдеенко на самом деле нет заявленных им регалий "академика" и "адмирала"

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Президент Петр Порошенко наградил званием "Заслуженный работник культуры" Андрея Авдеенко, большинство регалий которого выдуманы. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы". 

Член благотворительной организации "Благотворительный фонд "Лебедия" Авдеенко называет себя "адмиралом", "академиком" и "историком". 

По информации журналистов, Авдеенко известен своими псевдонаучными теориями, а декан исторического факультета Запорожского национального университета Владимир Мильчев говорит, что в его книжках идет речь о выдуманных и никогда не существовавших запорожских сечах.

В одной из книг Авдеенко опубликовал фотографию, где он стоит на фоне раскопок вместе с экс-секретарем Запорожского горсовета и местным депутатом. На сайте Запорожской ОГА нашли такой снимок, где ученый в той же компании, но не на фоне раскопок. 

Звание академика Авдеенко присвоила общественная организация "Украинская академия наук" и оно не имеет реальной силы. В пресс-службе ВМС сообщили, что званием адмирала Авдеенко никогда не награждали. 

В апреле этого года Порошенко наградил орденом "За заслуги" III степени сенатора США Роберта Портмана.

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Теги: петр порошенко, Андрей Авдеенко, Заслуженный работник культуры, псевдоученый, звание
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