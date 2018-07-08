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08.07.2018, 08:49

Порошенко уволил Горащенкова с должности помощника по НАПК

Порошенко уволил Горащенкова с должности помощника по НАПК - Фото
Фото: president.gov.ua

Тексты указов об увольнении Алексея Горащенкова были опубликованы вчера, 7 июля, на сайте президента

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Президент Петр Порошенко 7 июля освободил от выполнения обязанностей своего внештатного помощника и члена конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Алексея Горащенкова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующие указы №198/2018 и199/2018 опубликованы на сайте президента.

10 мая 2016 года Порошенко ввел в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов НАПК Горащенкова - первого заместителя руководителя главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента Украины.

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14 ноября 2017 года глава департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина на брифинге заявила, что в агентстве якобы фальсифицируют результаты проверок деклараций для покрывания лояльных к власти чиновников, расправы над неугодными, а также с целью личного обогащения. Она заявила, что это происходит по указанию главы НАПК Натальи Корчак. НАБУ начало досудебное расследование возможного получения взяток должностными лицами НАПК и других органов власти, а на Банковой отвергли все обвинения в их адрес.

Соломатина раскритиковала решение САП передать дело в СБУ и опубликовала переписку с "куратором НАПК от Банковой".

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Теги: петр порошенко, напк, Алексей Горащенков
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