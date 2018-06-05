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05.06.2018, 09:33

Путин хочет от Киева отказ от НАТО, федерализацию и русский язык

Путин хочет от Киева отказ от НАТО, федерализацию и русский язык - Фото
Комплексы ПВО США Пэтриот (фото - defencetalk.com)

Президент страны-оккупанта заявил, что переживает, как бы Альянс не купировал ядерный потенциал России комплексами ПРО в Украине

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Отказ Украины от возможного вступления в НАТО не прекратит российскую агрессию против страны, так как в Кремле стремление Киева к евроатлантической интеграции считают "одной из проблем, но не единственной". Об этом в интервью австрийскому телеканалу ORF заявил президент РФ Владимир Путин, пишет пресс-служба его администрации.

"Для нас, для России, важно... чтобы на территории Украины не появились какие-нибудь военные объекты, которые угрожали бы нашей безопасности. Например, новые комплексы ПРО, которые бы старались купировать наш ядерный потенциал", - заявил он.

В марте 2018 года Украина была включена в состав стран-декларантов стремлений к вступлению в Североатлантический альянс.

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Хозяин Кремля считает также, что языковой пункт в новом законе Украины об образовании "в значительной степени осложняет ситуацию" в стране.

Также Путин заверил корреспондента, что "идеологи украинской независимости еще в XIX веке" якобы говорили о "необходимости формирования независимого украинского государства на федеративных принципах".

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Теги: ПВО США, владимир путин, война в донбассе, оккупация крыма, ядерное оружие
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