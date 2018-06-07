Путин о "наступлении ВСУ": Для Украины будут тяжелые последствия

Владимир Путин (фото - скриншот видео)

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Лидер страны-агрессора вновь обвинил официальный Киев в том, что он якобы "не в состоянии решить проблему Донбасса"

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Президент России Владимир Путин пугает Украину "очень тяжелыми последствиями для государственности" в том случае, если украинская армия начнет наступление на позиции подконтрольных Кремлю боевиков в Донбассе. Соответствующее заявление лидер государства-агрессора сделал сегодня во время "Прямой линии", отвечая на обращение российского писателя Захара Прилепина, ныне состоящего наемником в рядах террористической организации ДНР.

В продемонстрированном видеоролике Прилепин рассказал об "ощущении" у боевиков, что "ВСУ воспользуются Чемпионатом мира по футболу и начнут активные наступательные действия".

"Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет, а если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - ответил на это Путин.

Хозяин Кремля традиционно обвинил действующую украинскую власть в том, что она якобы "не в состоянии решить проблему Донбасса".

Путин также утверждает, что нынешнему руководству Украины "не нужны" избиратели из ОРДЛО, которые "никогда не проголосуют за действующую власть".

Также сегодня президент РФ заявил, что Москва "оказывает и продолжит оказывать помощь" своим марионеткам в Донбассе.

31 мая 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что военное наступление ВСУ в Донбассе обернется миллионами жертв, однако одновременно с этим отверг мир на условиях Кремля.