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05.07.2018, 11:14

Рада ждет от ЕС отказа от Северного потока-2: Нужно давить на РФ

Рада ждет от ЕС отказа от Северного потока-2: Нужно давить на РФ - Фото
Трубы для газопровода Северный поток-2 (фото - пресс-служба Газпрома)

За постановление об обращении парламента к Брюсселю по поводу углубления сотрудничества №8551 проголосовали 233 депутата

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Верховная Рада ожидает от Евросоюза усиления давления на Москву и отказа от российского проекта газопровода Северный поток-2. Об этом из зала заседаний сообщил корреспондент LIGA.net.

"Ожидаем от ЕС подтверждения стратегической роли Украины как страны-транзитера для поставок газа в ЕС, что важно для обеих сторон. А также мер по недопущению строительства политически мотивированного проекта транзитного газопровода СП-2, который представляет угрозу для энергобезопасности Украины и всей Европы", - сказано в заявлении.

Нардепы призывают ЕС усилить прессинг на Кремль еще и для освобождения всех заложников и политзаключенных в России и на оккупированных территориях, а также для его согласия в Совбезе ООН на миротворческую миссию в Донбассе - прежде всего вдоль украинско-российской границы.

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Северный поток-2 - проект газопровода из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. Российский президент Владимир Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу.

ФРГФинляндия и Швеция уже дали разрешения на прокладку труб; против - страны БалтииПольшаДания, частично Молдова и, из-за океана, США.

По состоянию на апрель 2018 года еврокомпании внесли более 2 млрд евро на проект, а 3 мая началось строительство на наземном стыковочном пункте в немецком Лубмине. США готовят за это санкции.

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Теги: верховная рада, газпром, северный поток-2, призыв
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