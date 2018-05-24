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24.05.2018, 13:02

Рада не уложилась в сроки голосования за антикорсуд: много правок

Рада не уложилась в сроки голосования за антикорсуд: много правок - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Депутаты успели рассмотреть меньше половины поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде

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Верховная Рада в четверг, 24 мая, не будет голосовать за законопроект о Высшем антикоррупционном суде №7440 в целом. Об этом во время рассмотрения проекта на пленарном заседании сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, сегодня депутаты рассматривают поправки к документу "медленнее, чем вчера", поэтому вряд ли Рада до конца дня выйдет на окончательное решение. По состоянию на 13:00 парламентарии прошли около 500 из 1927 поправок.

Также Парубий отметил, что продолжаются переговоры по единственной спорной позиции проекта – полномочиям международного совета экспертов.

Замглавы фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко в свою очередь заявил, что второе чтение законопроекта №7440 переносится на следующую пленарную неделю. По его словам, сейчас депутаты рассматривают "по 100 поправок в час".

Тем временем в БПП пока не определились, что делать с полномочиями международных экспертов в работе суда, добавил Гончаренко. Как отметил депутат, эксперты могут заседать совместно с Высшей квалификационной комиссией судей, "чтобы и украинская Конституция соблюдалась, и наши международные коллеги чувствовали, что их позиция учтена".

23 мая 2018 года Рада приступила к рассмотрению проекта закона об Антикоррупционном суде во втором чтении. Ожидалось, что парламент проголосует за документ в целом не позднее 24 мая.

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Теги: верховная рада, антикоррупционный суд, депутаты, борьба с коррупцией, законопроект об антикоррупционном суде
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