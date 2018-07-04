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04.07.2018, 18:24

Раде предложили взять за основу законопроект о блокировке сайтов

Раде предложили взять за основу законопроект о блокировке сайтов - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Автор законопроекта депутат Иван Винник уточнил, что пока речь идет о возможности блокировки ай-пи адресов на 48 часов

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Оборонный комитет предлагает Верховной Раде принять за основу законопроект о блокировке сайтов, передает корреспондент LIGA.net.

Также комитет предлагает доработать проект закона №6688 ко второму чтению с учетом европейского опыта. Такое решение было принято на заседании комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Автор законопроекта депутат Иван Винник сообщил журналистам, что ко второму чтению предлагается учесть европейскую практику. Он сослался на решения ЕСПЧ по трем делам против Турции, в которых речь идет о возможности ограничивать свободу слова, если она превращается в пропаганду. Винник отметил, что может быть выписан перечень информации которая будет изыматься, например, призывы к насилию и терроризму.

Он также уточнил, что пока речь идет о возможности блокировки ай-пи адресов на 48 часов. За это время должны быть подготовлены документы для суда, который будет принимать решение. Винник подчеркнул, что при этом должна быть обеспечена открытость процесса и возможность обжалования.

7 июня Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде.

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Теги: верховная рада, блокировка сайтов, блокировка, сайты
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