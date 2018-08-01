Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.08.2018, 18:22

Расследование "дела Савченко-Рубана" завершено

Расследование "дела Савченко-Рубана" завершено - Фото
Савченко-Рубан

Однако в уведомлении о завершении расследования указано, что ознакамливаться с материалами дела адвокат может только с 13 августа

Реклама
Реклама

Расследование "дела Савченко-Рубана" завершено. Официально процесс находится на стадии ознакомления с материалами дела, хотя фактически защите предоставят документы только 13 августа. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин.

По словам адвоката, он получил уведомление о завершении расследования 30 июля. С этого момента, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, начинается этап ознакомления с материалами производства. Однако в уведомлении указано, что ознакамливаться с материалами дела адвокат может только с 13 августа, сообщил Рыбин.

"К сожалению, военная прокуратура не дает нам возможности до 13 августа начать ознакомление с материалами производства", - сказал адвокат. Он отметил, что причина такого решения в уведомлении не указана. Рыбин считает, что это является нарушением УПК.

При этом адвокат сообщил, что процесс ознакомления с материалами не ограничен по времени. Однако суд может ограничить сторону защиты, если она злоупотребляет своим правом на ознакомление с материалами, чего защита Рубана делать не собирается, заверил адвокат.

По словам Рыбина, на изучение материалов производства ему нужно около месяца.

Главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана вместе с нардепом Надеждой Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Рубан, расследование, Надежда Савченко, адвокат, материалы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Дело Савченко-Рубана: эксперты выяснят, можно ли обрушить Раду
Происшествия Дело Савченко-Рубана: эксперты выяснят, можно ли обрушить Раду
Суд оставил Савченко в СИЗО
Политика Суд оставил Савченко в СИЗО
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 