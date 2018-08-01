Савченко-Рубан

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Однако в уведомлении о завершении расследования указано, что ознакамливаться с материалами дела адвокат может только с 13 августа

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Расследование "дела Савченко-Рубана" завершено. Официально процесс находится на стадии ознакомления с материалами дела, хотя фактически защите предоставят документы только 13 августа. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин.

По словам адвоката, он получил уведомление о завершении расследования 30 июля. С этого момента, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, начинается этап ознакомления с материалами производства. Однако в уведомлении указано, что ознакамливаться с материалами дела адвокат может только с 13 августа, сообщил Рыбин.

"К сожалению, военная прокуратура не дает нам возможности до 13 августа начать ознакомление с материалами производства", - сказал адвокат. Он отметил, что причина такого решения в уведомлении не указана. Рыбин считает, что это является нарушением УПК.

При этом адвокат сообщил, что процесс ознакомления с материалами не ограничен по времени. Однако суд может ограничить сторону защиты, если она злоупотребляет своим правом на ознакомление с материалами, чего защита Рубана делать не собирается, заверил адвокат.

По словам Рыбина, на изучение материалов производства ему нужно около месяца.

Главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана вместе с нардепом Надеждой Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей.