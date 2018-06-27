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27.06.2018, 14:14

РФ категорически против, чтобы ОБСЕ следила за границей - Марчук

РФ категорически против, чтобы ОБСЕ следила за границей - Марчук - Фото
Евгений Марчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня в Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы

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27 июня на встрече в Минске российская сторона категорически не воспринимает предложение Украины насчет размещения патрулей ОБСЕ вдоль неподконтрольного Киеву участка границы с Россией. Об этом сообщил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Евгений Марчук у себя в Facebook.

"Как и предполагалось, первые два часа дискуссии о прекращении огня прошли в острых взаимных обвинениях. К обсуждению конкретных мер не смогли приступить, поскольку российская сторона категорически не воспринимает предложения украинской стороны", - отметил Марчук.

По его словам, Украина предлагает обсуждение всех составляющих самого процесса прекращения огня, начиная с усиленного круглосуточно контроля силами специальной мониторинговой миссии ОБСЕ пограничной зоны неконтролируемой части российско-украинской государственной границы.

"Цель одна, чтобы ОБСЕ фиксировала и документировала все факты незаконных массовых поставок РФ оружия и боеприпасов сепаратистам. То есть речь идет о создании силами СММ ОБСЕ зоны безопасности вдоль неконтролируемой нами части госграницы", - уточнил Марчук.

Он добавил, что этим предложением Украина подтверждает согласованные и подписанные минские договоренности.

"Российская сторона категорически не соглашается с этим предложением, заявляя, что она не имеет отношения к прекращению огня.  То есть по их логике, постоянные массовые незаконные поставки Россией сепаратистам тяжелых вооружений и боеприпасов, которыми ведутся постоянные обстрелы украинских позиций, не имеют отношения к проблеме прекращении огня", - сказал Марчук.

Он предположил, что российская сторона будет блокировать и другие украинские предложения.

За минувшие сутки в результате активных боевых действий один украинский военный погиб и двое получили ранения в Донбассе, террористы 30 раз нарушили режим тишины.

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Теги: граница, обсе, минск, прекращение огня, евгений марчук
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