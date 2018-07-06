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06.07.2018, 14:57

Россия лжет о Джавелинах перед встречей Путина с Трампом - СНБО

Россия лжет о Джавелинах перед встречей Путина с Трампом - СНБО - Фото
Александр Турчинов (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Спецслужбы страны-оккупанта распространили в сети фейковое письмо "из КБ Луч секретарю Совнацбеза Александру Турчинову" об "опасности" ПТРК из США

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Перед встречей 16 июля в Хельсинки президентов РФ и США российские спецслужбы запустили в сеть фейковое "письмо руководителя КБ Луч к секретарю СНБО Александру Турчинову", в котором речь идет о якобы недовольстве военных Джавелинами "из-за небезопасности" этих американских противотанковых комплексов. Такую информацию распространила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Цель этого фейкового документа <...> - скомпрометировать военно-техническое сотрудничество Украины и США", - уточнили в СНБО.

Письмо такого содержания никогда не поступало в Аппарат СНБО и никогда не было подписано генконструктором Олегом Коростелевым, подчеркнули в пресс-службе.

"Это письмо - демонстрация попытки российских спецслужб сорвать сотрудничество Украины со стратегическими партнерами в вопросах военно-технического сотрудничества. Неслучайно этот фальшивый документ появился накануне встречи В. Путина с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.

СНБО призвал журналистов не помогать российским спецслужбам "тиражировать дезинформацию" и, если фейк все же был опубликован, убрать его со страниц СМИ.

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В фейковом тексте "Коростелев" сетует на техническое состояние и характеристики ПТРК Джавелин: якобы его использование в бою "может привести к гибели военнослужащих".

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Теги: Джавелин, александр турчинов, война в донбассе, фейк, снбо, кб луч
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