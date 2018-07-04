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04.07.2018, 18:06

Рубан хочет, чтобы его отправили "в ДНР" - адвокат

Рубан хочет, чтобы его отправили "в ДНР" - адвокат - Фото
Владимир Рубан Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По словам адвоката, Рубан "обладает определенным авторитетом среди представителей ДНР"

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Владимир Рубан, которого подозревают в подготовке теракта, включен в список людей, запрашиваемых террористической организацией ДНР на обмен. Об этом корреспонденту LIGA.net сказал адвокат Рубана Валентин Рыбин.

Он заявил, что "Рубан находится в списках лиц, которых запрашивает на обмен ДНР".

Адвокат утверждает, что его подзащитный сам изъявил такое желание.

"В список лиц, которые предлагаются к обмену, никто не включается без ведома. Однозначно, те люди, которые фигурируют в списке, либо соглашаются на обмен, либо сами об этом просят", - сказал Рыбин.

По словам адвоката, Рубан "обладает определенным авторитетом среди представителей ДНР". "За его заслуги, за его дела даже перед Украиной люди готовы выразить ему уважение и забрать к себе", - сказал Рыбин.

Он утверждает, что "Украина пытается этот вопрос тормозить".

Ранее о том, что боевики включили Рубана в свой список, сообщал глава СБУ Василий Грицак

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Теги: Владимир Рубан, днр, адвокат, обмен, списки, валентин рыбин
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