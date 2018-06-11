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11.06.2018, 15:40

САП о "лишении" Холодницкого визы США: Звоните в посольство

САП о "лишении" Холодницкого визы США: Звоните в посольство - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ранее издание Українські новини со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщило, что США аннулировали визу главе САП

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В Специализированной антикоррупционной прокуратуре отказались комментировать информацию СМИ о том, что США могли аннулировать визу главе САП Назару Холодницкому.

Ранее издание "Українські новини" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщило, что США якобы аннулировали Холодницкому пятилетнюю визу.

Источник издания также сообщил, что глава САП должен был участвовать в недавнем мероприятии на территории Штатов, в котором принимал участие генпрокурор Юрий Луценко, но не поехал "по причине отмены визы".

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Корреспондент LIGA.net обратился к советнику по вопросам коммуникаций САП Ярослав Гордиевичу с просьбой прокомментировать эту информацию.

"Вы можете об этом спросить в посольстве, где выдают визу", - ответил он.

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Теги: США, назар холодницкий, юрий луценко, сап, виза
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