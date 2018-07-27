САП: в деле Госинвестпроекта восьми фигурантам вручили подозрение

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Доказательств достаточно для составления обвинительного акта

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Правоохранители 24 июля вручили подозрение в деле Госинвестпроекта восьми фигурантам, место пребывания которых установлено. Об этом сообщила в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Им инкриминируют создание преступной организации, завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, приобретение или создание субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно, и легализации доходов, полученных преступным путем.

Специализированная антикоррупционная прокуратура отмечает, что 26 июля прокуроры признали собранные во время досудебного расследования по делу Госинвестпроекта доказательства достаточными для составления обвинительного акта.

По данным следствия, в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов. В частности, проектов "Качественная вода", предусматривающий установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и "Олимпийская надежда-2022", по которому должны быть сведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине.

Материалы в отношении других возможных соучастников, в частности, экс-председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива и его родного брата, выделили в отдельное производство, их дальнейшее расследование поручили детективам НАБУ. Досудебное расследование детективы НАБУ начали в октябре 2016 года.