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05.08.2018, 10:26

"Сдерживают агрессора РФ": Украина отмечает день Воздушных Сил

"Сдерживают агрессора РФ": Украина отмечает день Воздушных Сил - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Праздник традиционно отмечается в первое воскресенье августа

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Сегодня, 5 августа, в Украине - день Воздушных Сил Вооруженных Сил.

Этот день отмечается в соответствии с Указом Президента от 27 июня 2007 года в первое воскресенье августа.

В состав Воздушных Сил входят бомбардировочная, истребительная, штурмовая, разведывательная, транспортная авиация и зенитные, ракетные и радиотехнические войска.

Также входят отдельные воинские части и подразделения специальных войск - разведки, инженерных, радиационных, химических и бактериологической защиты, связи, автоматизированных систем управления и радиотехнического обеспечения, радиоэлектронной борьбы, метеорологического обеспечения, части материально-технического и медицинского обеспечения.

"Личный состав Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины является воплощением чести, доблести и верности, а украинские летчики стали настоящим примером героизма и мужества, гарантируя безопасность и нерушимость воздушных границ Украины", - отметил командующий объединенными силами Сергей Наев в Facebook.

По его словам, выполняя задания в составе объединенных сил, военнослужащие Воздушных Сил являются примером образцового выполнения боевых задач, мощной силой сдерживания страны-агрессора РФ и стабилизации ситуации.

2 августа 2018 года Наев заявил, что операция объединенных сил на востоке страны призвана "поставить точку" в вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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Теги: Сергей Наев
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