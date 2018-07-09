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09.07.2018, 08:58

Сегодня состоится саммит Украина-ЕС

Сегодня состоится саммит Украина-ЕС - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Брюсселе обсудят имплементацию соглашения об ассоциации Украина-ЕС, выполнение минских договоренностей и поддержку Украины в условиях войны с РФ

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Сегодня, 9 июля, в Брюсселе состоится 20-й саммит Украина-ЕС. Об этом сообщает Укринформ.

На встрече стороны обсудят имплементацию соглашения об ассоциации, выполнение минских договоренностей, поддержку Украины в условиях российской агрессии.

На саммите украинскую делегацию будет возглавлять президент Петр Порошенко. ЕС будут представлять президент Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, вице-президенты Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Марош Шефчович, а также еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

По результатам саммита стороны планируют принять совместную декларацию.

Лидеры ЕС также обсудят следующие шаги по имплементации соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, поддержку со стороны Евросоюза повестки дня реформ Украины, отношения с Россией и энергетическую безопасность.

Среди приоритетов отношений Украина-ЕС на 2018 год на саммите будет говориться о реформах децентрализации, государственного управления, борьбе с коррупцией, верховенстве права, экономическом развитии и энергетике. 

"Что касается российской агрессии, то саммит в который раз подтвердит поддержку со стороны ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также непризнание аннексии Россией Крыма", - отмечается в сообщении.

На саммите будет подписано соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком о выделении кредита в 75 млн евро на проект по повышению безопасности украинских дорог.

Участники саммита обратятся с призывом к РФ освободить всех украинских политических заключенных, включая Романа Сущенко, а также взять ответственность за сбитый самолет рейса МН17.  

Украина примет участие в саммите НАТО 11-12 июля в Брюсселе в формате трехстороннего заседания, в котором, кроме нее и Альянса, также будет участвовать Грузия.

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Теги: петр порошенко, роман сущенко, Жан-Клод Юнкер, дональд туск, федерика могерини
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