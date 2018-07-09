Сегодня состоится саммит Украина-ЕС

Сегодня, 9 июля, в Брюсселе состоится 20-й саммит Украина-ЕС. Об этом сообщает Укринформ.
На встрече стороны обсудят имплементацию соглашения об ассоциации, выполнение минских договоренностей, поддержку Украины в условиях российской агрессии.
На саммите украинскую делегацию будет возглавлять президент Петр Порошенко. ЕС будут представлять президент Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, вице-президенты Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Марош Шефчович, а также еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.
По результатам саммита стороны планируют принять совместную декларацию.
Лидеры ЕС также обсудят следующие шаги по имплементации соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, поддержку со стороны Евросоюза повестки дня реформ Украины, отношения с Россией и энергетическую безопасность.
Среди приоритетов отношений Украина-ЕС на 2018 год на саммите будет говориться о реформах децентрализации, государственного управления, борьбе с коррупцией, верховенстве права, экономическом развитии и энергетике.
"Что касается российской агрессии, то саммит в который раз подтвердит поддержку со стороны ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также непризнание аннексии Россией Крыма", - отмечается в сообщении.
На саммите будет подписано соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком о выделении кредита в 75 млн евро на проект по повышению безопасности украинских дорог.
Участники саммита обратятся с призывом к РФ освободить всех украинских политических заключенных, включая Романа Сущенко, а также взять ответственность за сбитый самолет рейса МН17.
Украина примет участие в саммите НАТО 11-12 июля в Брюсселе в формате трехстороннего заседания, в котором, кроме нее и Альянса, также будет участвовать Грузия.