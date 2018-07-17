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17.07.2018, 06:47

Сегодня в Париже пройдет встреча в нормандском формате

Сегодня в Париже пройдет встреча в нормандском формате - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На этот раз, по данным Петра Порошенко, поговорят друг с другом о Донбассе заместители дипломатических советников и "эксперты в нормандском формате"

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Дипломаты от стран-участниц нормандского формата проведут новый раунд переговоров в Париже. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV сообщил президент Петр Порошенко.

Глава государства уточнил, что эта встреча состоится сегодня, 17 июля.

"Пройдет встреча заместителей дипломатических советников и экспертов в нормандском формате", - сказал президент.

Во время двусторонней встречи месяц назад Порошенко договорился с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном о развитии контактов представителей нормандской четверки. Французский лидер, в свою очередь, пообещал способствовать активизации минского процесса урегулирования "вооруженного конфликта" в Донбассе.

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Ранее МИД заявлял, что новая встреча дипломатов от Украины, Франции, ФРГ и РФ пройдет не раньше, чем будут какие-то реальные наработки для урегулирования ситуации на востоке.

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Теги: петр порошенко, война в донбассе, встреча, париж, нормандский формат
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