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05.06.2018, 18:05

Сенцов - лидерам стран G7: Надеюсь, что вы что-то сможете сделать

Сенцов - лидерам стран G7: Надеюсь, что вы что-то сможете сделать - Фото
Сенцов Олег Фото: скриншот

Голодающий 23 дня в колонии РФ украинец призвал мировое сообщество помочь в освобождении всех узников Кремля, а не его одного

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Украинский режиссер Олег Сенцов на 23-й день голодовки в российской колонии Белый медведь в Арктике обратился к странам Большой семерки. Письмо передала его сестра Наталья Каплан изданию Hromadske.

Политзаключенный поблагодарил лидеров стран G7 за то, что они и их страны делают для Украины.

Он отметил, что украинскому народу еще многое предстоит сделать самостоятельно и с помощью международного сообщества. "Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом", - уточнил он.

"По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для решения их судеб и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне. А поможете многим. Удачи вам в вашем нелегком деле! Слава Укране!", - написал Сенцов.

Фото: Hromadske

25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Его сообщником Кремль назвал крымчанина Александра Кольченко, который приговорен в РФ к 10 годам заключения.

16 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму.

31 мая объявил голодовку украинский политзаключенный Александр Кольченко с требованием освободить узника РФ Олега Сенцова. 4 июня Кольченко попал в медсанчасть.

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Теги: Россия, кремль, политзаключенные, страны большой семерки, большая семерка, политзаключенный, Олег Сенцов
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