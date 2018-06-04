Сенцов отказался встречаться с архиепископом УПЦ КП

Сенцов Олег Фото: скриншот

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По словам сестры Сенцова, в УПЦ КП решили отправить к сенцову архиепискова без согласования с ним этого вопроса

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Политзаключенный Олег Сенцов отказался от встречи с архиепископом Симферопольским и Крымским УПЦ КП Климентом. Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан в Facebook.

На сайте УПЦ КП сообщается, что патриарх Филарет подписал письмо к начальнику колонии, в котором просит предоставить возможность архиепископу встретиться с Сенцовым "для выполнения пастырских обязанностей".

Климент отбыл на российский Ямал, где находится колония, в которой содержится режиссер, сообщили в УПЦ КП.

Вместе с тем, по словам сестры Сенцова, с представителями УПЦ была договоренность о том, что перед поездкой архиепископа она уточнит у брата, хочет ли он этой встречи.

"Все-таки Олег не является сторонником религии, причем любой. Спрашивается, зачем нужны были эти договоренности?" – пишет Каплан.

"Я понимаю, что Климент из добрых побуждений. Но, люди добрые светлые православные, вы хоть понимаете, что не все разделяют ваше мировоззрение, вы признаете существование другой точки зрения или атеисты это не люди и их мнение идет на три буквы?" – написала сестра Сенцова.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму.