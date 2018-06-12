Сенцова и Кольченко могут обменять при участии Турции - Джемилев

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев не исключает, что украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко могут обменять при участии Турции. Об этом он сказал в эфире телеканала ATR.
Джемилев напомнил, что Россия отдала политзаключенных Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза в обмен на двух сотрудников ГРУ, "профессиональных убийц чеченских дисидентов".
"Я все равно сказал, может быть у вас в заначке есть еще эти бандиты, может обменяем все таки на наших патриотов. "Думаем", сказала (турецкая сторона - ред). Я точной информации не имею. Думаю, можно добиваться этого, потому что жизнь этих людей для нас представляет большую ценность", - сказал Джемилев.
Сегодня президент Петр Порошенко будет с визитом в Турции по приглашению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
25 октября 2017 года незаконно судимые оккупантами в Крыму Чийгоз и Умеров были переданы Турции. Российский журналист Антон Наумлюк заявил, что "президентские указы о помиловании засекречены и не опубликованы", а глава МИД Павел Климкин уточнил, что схему их освобождения оставят в секрете.