Штайнмайер в Киеве: Нормандский процесс будет снова активирован

Нормандский переговорный формат (Украина, ФРГ, Франция и РФ) об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе будет "активирован". Об этом на брифинге по итогам встречи в Киеве с Петром Порошенко заявил его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер.
Президент ФРГ считает, что после недавних переговоров лидеров Германии, Франции и Украины, а также визита канцлера Ангелы Меркель в Сочи для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным "приведут к тому, что нормандский формат получит новый статус активности, и мы сможем сказать, что форматы нормандского процесса снова будут активированы".
При этом Штайнмайер пока что воздерживается от "предсказаний" и не может сказать, "какие шансы на успех".
"Но я думаю, что мы оба убеждены в том, что процесс важен для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации и стараться предлагать как можно больше идей, выполнять программу минских договоренностей и достигать дальнейшего успеха и прогресса", - добавил он.
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По его словам, к подобным соображениям также относится и ситуация с миротворческой миссией для Донбасса. Штайнмайер надеется, что переговоры о ней "закончатся успехом".