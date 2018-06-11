Скриншоты Онищенко: НАБУ занялось "перепиской БПП и Батьківщини"

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Бюро много раз предлагало беглому депутату дать показания, но он ограничился только заявлениями, утверждает глава НАБУ Артем Сытник

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Национальное антикоррупционное бюро приобщило к материалам расследования скриншоты переписки якобы представителей фракций Блок Петра Порошенко и Батьківщина о покупке голосов в Верховной Раде, которые, по данным СМИ, есть в распоряжении беглого депутата Александра Онищенко. Об этом на брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент LIGA.net.

"Материал интересный, мы его добавили в материалы расследования", - сказал глава Бюро.

По словам Сытника, антикоррупционное ведомство уже много раз предлагало Онищенко дать показания, но нардеп ограничился только заявлениями, так и не передав следствию оригиналы ранее обнародованных аудиозаписей.

Чиновник также утверждает, что между детективами НАБУ и Онищенко не было никакого "непроцессуального общения", хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура и открыла дело по этому факту.

Сытник добавил, что Онищенко предлагал НАБУ сделку со следствием, однако принятие таких решений не в компетенции Бюро.

10 мая 2018-го СМИ опубликовали полученную от Онищенко информацию о том, что в 2014-2016 годах беглый нардеп якобы был посредником между командами лидера Батьківщини Юлии Тимошенко и президента Петра Порошенко. Как утверждает депутат, он договаривался от имени БПП с командой Тимошенко о голосовании в парламенте по кадровым назначениям и законам.