Слова Трампа о "российском Крыме" вырваны из контекста - Климкин

Дональд Трамп Фото: Getty Images

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Глава украинского МИД сообщил, что у президента США свой лексикон, своя логика и вообще он "много чего говорил"

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Даже если президент США Дональд Трамп и сказал во время ужина с лидерами Большой семерки в Квебеке 8 июня приписываемую ему СМИ фразу о том, что Крым принадлежит России, потому что все его жители говорят по-русски, то эти слова вырваны из контекста. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает LB.ua.

"Я очень хорошо помню, что Трамп говорил во время встреч. Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым - российский. И насколько мне известно, он не говорил этого и на последних переговорах с французским президентом, и с канцлером Германии - там как раз обсуждался вопрос Крыма, политических заключенных и Донбасс", - сказал Климкин.

Министр подчеркнул, что никаких подтверждений опубликованной в СМИ информации нет.

По его словам, во время встреч с американским президентом Трамп действительно спрашивал, говорят ли люди в Крыму на русском языке "и мы очень детально объяснили как это осуществляется".

"Я спрашивал у наших иностранных партнеров: многие фразы подаются вырванными из контекста. К ним надо относиться спокойно и не раскручивать два-три слова, сказанные во время ужина", - отметил министр.

Он также напомнил, что Трамп "много чего говорил".

Климкин добавил, что знает, кто распространят ложные слухи. "А вот тиражировать эти глупости - не стоит, это грустно", - добавил он.

Как сообщалось, издание BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника распространило информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы заявил лидерам G7, что Крым является российским, потому что все, кто там живут, говорят на русском языке.