США требуют от России вывести войска из Донбасса

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, десять убитых и 91 раненый, отметила представитель Госдепа США

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Государственный департамент США призвал страну-агрессора РФ вывести свои войска из Донбасса. Об этом в Twitter заявила представитель ведомства Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска из Донбасса", - отметила Нойерт.

По ее словам, на востоке Украины отмечается ухудшение ситуации за последний месяц.

"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, защищающих свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый", - подчеркнула она.

31 мая 2018 года США выразили возмущение, в связи с пятикратным увеличением количества обстрелов в зоне конфликта в Донбассе из тяжелого оружия, запрещенного минскими соглашениями, большинство из которого принадлежит России.