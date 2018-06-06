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06.06.2018, 10:54

Страна-агрессор Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран

Страна-агрессор Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В "Глобальном индексе миролюбия" РФ оказалась на 154-й позиции из 163. Среди стран СНГ наиболее высокую оценку получил Казахстан, занявший 70-е место

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Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран мира, оказавшись на 154-м месте в "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index). Об этом сообщает Deutsche Welle.

Исследование  опубликовало 6 июня Институт экономики и мира (IEP).

По мнению экспертов, еще менее благоприятная ситуация, по сравнению с РФ, сложилась лишь в девяти странах - Центрально-Африканской Республике, Конго, Ливии, Йемене, Сомали, Ираке, Южном Судане, Афганистане и Сирии.

Украина оказалась на 152-м месте.

"За последний год Россия опустилась в рейтинге на одну строчку, Украина поднялась на две позиции. Беларусь (101-я строка) и почти все центральноазиатские страны получили "среднюю" оценку, Казахстан (70-е место) - высокую", - отмечается в сообщении.

Наиболее миролюбивыми государствами ("очень высокая" оценка) признаны 13 стран - Исландия, Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония, Ирландия, Словения, Швейцария и Австралия. Германия, как и в 2017 году, оказалась на 17-й позиции, уступив также Швеции, Финляндии и Норвегии.

При составлении рейтинга учитывались 23 индикатора в трех различных категориях - "безопасность в обществе", "продолжающиеся конфликты" и "милитаризация". В первой категории, в частности, обращалось внимание на уровень убийств, число заключенных, число полицейских и восприятие преступности, в последней рассматривалось число военнослужащих, расходы на вооружение в соотношении к ВВП и экспорт оружия.

В исследовании указывается, что Германия, США, Китай, Франция и Россия являются крупнейшими экспортерами оружия. На счету этих пяти государств - 75% всего экспортируемого оружия в мире.

Институт экономики и мира является некоммерческой исследовательской организацией, которая публикует рейтинг ежегодно с 2007 года. Институт также рассчитывает национальные индексы мира. Офисы института расположены в Сиднее и Нью-Йорке. 

Американские эксперты признали страны Балтии наиболее прозападными из всех государств постсоветского пространства, Украина находится на шестом месте. 

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Теги: Россия, Украина, казахстан, глобальный индекс миролюбия
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