Суд отказался допрашивать Кравчука в деле о госизмене Януковича

Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

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Судья Владислав Девятко посоветовал адвокату беглого экс-президента "не спорить, что суду интересно, а что нет"

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Оболонский суд Киева отказался допрашивать первого президента Леонида Кравчука в деле о госизмене Виктора Януковича. Об этом сообщил из зала заседания суда корреспондент LIGA.net.

С предложением заслушать Кравчука в качестве свидетеля выступила сторона защиты Януковича.

"Может, мы лучше послушаем четвертого президента, а не первого?" - отреагировал на ходатайство адвоката Виталия Сердюка прокурор Руслан Кравченко.

"При всем уважении к Кравчуку Леониду Макаровичу, как видно из протокола, то, что он может сообщить, не касается этого уголовного производства", - объявил решение судья Владислав Девятко.

По его словам, Кравчук может дать только общие выводы по ситуации в стране.

Суд зачитал выдержку из протокола, в котором Кравчук отвечает на вопрос, что ему известно о попытках покушения на Януковича. Тогда первый президент рассказал, что незадолго до расстрелов на Майдане в 2014 году на его мобильный якобы стали поступать звонки от неизвестных лиц из Хмельницкой и Черкасской области. Они "просили передать" Януковичу о создании "группы Чаушеску" для его физической ликвидации. Кравчук попросил помощника проверить, что это за номера, но они уже не отвечали. О звонках он проинформировал Клюева.

"Как видим из протокола, это показания с чужих слов", - сказал Девятко.

На протест Сердюка судья ответил: "Не будем спорить, что суду интересно, а что нет".

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Николай Азаров, Андрей Клюев, Виталий Захарченко, Александр Якименко и Аркадия Ярощук сегодня на допрос в суд не явились.