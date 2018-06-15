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15.06.2018, 21:06

Суд продлил арест Ефремову

Суд продлил арест Ефремову - Фото
Александр Ефремов, суд

Мера пресечения экс-регионалу продлена до 13 августа 2018 г

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Сегодня Саробельский райсуд Луганской области продлил на два месяца арест экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Мера пресечения Ефремову продлена до 13 августа 2018 г.

Следующее заседание суда состоится 25 июня 2018 года в 13.30. Запланирован допрос свидетеля обвинения.

30 июля 2016 года Ефремов был задержан в аэропорту Борисполь. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также Ефремову выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). 

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Теги: суд, мера пресечения, арест, Александр Ефремов, партия регионов
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