Суд продлил арест Ефремову

Александр Ефремов, суд

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Мера пресечения экс-регионалу продлена до 13 августа 2018 г

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Сегодня Саробельский райсуд Луганской области продлил на два месяца арест экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Мера пресечения Ефремову продлена до 13 августа 2018 г.

Следующее заседание суда состоится 25 июня 2018 года в 13.30. Запланирован допрос свидетеля обвинения.

30 июля 2016 года Ефремов был задержан в аэропорту Борисполь. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также Ефремову выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).