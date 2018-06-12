Суд разрешил Труханову покинуть Украину

Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении обязанностей для Труханова еще на 2 месяца

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Соломенский райсуд Киева отказался продлить меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову в части обязательства сдать паспорта и не выезжать за пределы Украины. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат Труханова Александр Лысак.

По его словам, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении обязанностей для Труханова еще на 2 месяца. Это касается только обязательства не общаться со свидетелями обвинения.

"Труханов может общаться с подозреваемыми, вернуть паспорта, не уведомлять об изменении места проживания…" – сказал адвокат.

Вместе с тем, Лысенко отметил, что Труханов в случае намерения выехать за границу уведомит об этом прокуроров и детективов НАБУ.

1 июня САП сообщила, что расследование в уголовном деле против Труханова и чиновников горсовета по заводу Краян завершено.