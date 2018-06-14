Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
14.06.2018, 19:34

Трамп на ужине с лидерами G7 назвал Крым российским - СМИ

Трамп на ужине с лидерами G7 назвал Крым российским - СМИ - Фото
Дональд Трамп

Белый дом пока не комментирует эту информацию

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами Большой семерки в Квебеке в прошлую пятницу якобы заявил, что Крым является российским, так как все его жители говорят по-русски. Об этом сообщает BuzzFeed News со ссылкой на два дипломатических источника.

Источники говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены делать заявления по этому вопросу, отметило издание.

Во время ужина Трамп также высказывал недоумение, почему лидеры G7 вступились за Украину. Президент США сказал лидерам Большой семерки, что «Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире», пишет издание.

Неясно, шутил ли Трамп, или его заявления сигнализируют о радикальном отклонении от нынешней внешней политики США. Белый дом пока не комментирует эту информацию.

8 июня Трамп высказался за восстановление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. 

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе 14.06.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, дональд трамп, Крым, g7, русский язык
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Трамп призвал к восстановлению Большой восьмерки с участием РФ
Мир Трамп призвал к восстановлению Большой восьмерки с участием РФ
Контрнаступление: 20 уволенных чиновников, вернувших должность
Идеи и Кейсы Контрнаступление: 20 уволенных чиновников, вернувших должность
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 