Трамп на ужине с лидерами G7 назвал Крым российским - СМИ

Дональд Трамп

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Белый дом пока не комментирует эту информацию

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Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами Большой семерки в Квебеке в прошлую пятницу якобы заявил, что Крым является российским, так как все его жители говорят по-русски. Об этом сообщает BuzzFeed News со ссылкой на два дипломатических источника.

Источники говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены делать заявления по этому вопросу, отметило издание.

Во время ужина Трамп также высказывал недоумение, почему лидеры G7 вступились за Украину. Президент США сказал лидерам Большой семерки, что «Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире», пишет издание.

Неясно, шутил ли Трамп, или его заявления сигнализируют о радикальном отклонении от нынешней внешней политики США. Белый дом пока не комментирует эту информацию.

8 июня Трамп высказался за восстановление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.