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05.06.2018, 21:02

Троих членов Самообороны Крыма подозревают в похищении людей

Троих членов Самообороны Крыма подозревают в похищении людей - Фото
Наручники, арест, тюрьма

Принимаются меры по получению разрешения на задержание этих лиц и объявления их в розыск

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Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении трем членам Самообороны Крыма, которые в 2014 году похитили сокоординатора движения Евромайдан Крым Андрея Щекуна и других украинских активистов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение марта 2014 члены незаконно созданного вооруженного формирования Самооборона Крыма, без законных полномочий в Симферополе задерживали граждан Украины, после чего длительное время незаконно удерживали их в неизвестном месте. Пострадавшие постоянно находились с мешками на головах и подвергались моральным и физическим страданиям.

Следствие установило личности активных участников этих незаконных задержаний. 

В настоящее время трем лицам - членам Самообороны Крыма сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 УК. Принимаются меры по получению разрешения на задержание этих лиц и объявления их в розыск.

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Теги: евромайдан, аннексия Крыма
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