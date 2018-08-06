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06.08.2018, 16:09

У вернувшегося из тюрьмы РФ Костенко сломана рука - омбудсмен

У вернувшегося из тюрьмы РФ Костенко сломана рука - омбудсмен - Фото
Александр Костенко (фото - скриншот видео)

Костенко очень устал, ему трудно говорить

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У освобожденного из российской тюрьмы крымского активиста Евромайдана Александра Костенко сломана рука. Об этом он сообщил уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, написала она в Facebook.

Денисова поговорила с Костенко по телефону.

"Только что поговорила по телефону с Александром Костенко. Он очень устал, говорить ему трудно. Говорит, что у него сломана рука и он нуждается в помощи. Поблагодарил за заботу", - написала омбудсмен.

В консульской службе подтверждают, что у Костенко сломана рука. Об этом сообщил госсекретарь МИД Андрей Заец, передает корреспондент LIGA.net.

Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о том, что у Костенко сломана рука, Заец сказал: "Да, консульская служба это подтверждает, потому ему будет предложено жилье, медицинская помощь и помощь консультанта чтобы он мог получить статус внутренне-перемещенного лица". Заяц не смог уточнить, когда и при каких обстоятельствах Костенко получил травму.

Также отвечая на вопросы журналистов, Заец подтвердил, что Костенко гражданин Украины.

"Мне неизвестно, есть ли у него российский паспорт. По освобождении ему вернули украинский паспорт по которому он и пересек границу, возвращаясь в Украину", - сказал он.

3 августа 2018 года Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

5 февраля 2015 года Костенко был похищен у дверей собственного подъезда в Симферополе. Его заставили написать явку с повинной с признанием, что он, находясь в Киеве на Майдане, 18 февраля 2014 года якобы бросил в сотрудника Беркута камень. По этому обвинению Костенко был осужден на 4 года 2 месяца, апелляция учла наличие малолетнего ребенка и сократила срок до 3 лет 11 месяцев, а после кассации срок сокращен до 3 лет 6 месяцев.

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Теги: Людмила Денисова, александр костенко
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