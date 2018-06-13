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13.06.2018, 19:16

Убийство Веремия: суд приговорил Крысина к пяти годам тюрьмы

Убийство Веремия: суд приговорил Крысина к пяти годам тюрьмы - Фото
Юрий Крысин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Апелляционный суд Киева отменил приговор суда первой инстанции, который дал Юрию Крысину четыре года тюремного заключения условно

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Апелляционный суд Киева приговорил Юрия Крысина, обвиняемого в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время событий Евромайдана, к пяти годам реального тюремного заключения. Об этом LIGA.net сообщил адвокат вдовы Веремия Павел Дикань.

Этим решением апелляционная инстанция частично удовлетворила жалобы стороны обвинения и потерпевших и отменила приговор Шевченковского райсуда столицы, который дал Крысину четыре года тюрьмы условно.

По словам Диканя, это второй реальный приговор в делах Майдана: ранее к четырем годам тюрьмы за участие в похищении майдановца Владислава Иваненко был приговорен гражданин Азербайджана.

Адвокат назвал сегодняшнее решение суда знаковым и "более справедливым", однако отметил, что рассмотрение дела затягивалось и оно "очень плохо" было рассмотрено в первой инстанции.

В апелляционной инстанции Крысину вменяли всё ту же ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство), предусматривающую от трех до семи лет тюрьмы. "В случае с Крысиным судьи взяли середину", - подчеркнул Дикань.

22 декабря 2017 года Шевченковский суд признал Крысина виновным в хулиганстве и избиении журналиста Вячеслава Веремия в день его убийства - 18 февраля 2014-го, приговорив к четырем годам тюрьмы условно. Прокуратура обжаловала приговор.

29 марта 2018 года суд арестовал Крысина по делу о пособничестве в похищении и пытках участников Евромайдана.

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Теги: дела Майдана, убийство Веремия, Вячеслав Веремий, Юрий Крысин, майдан
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