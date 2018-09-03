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03.09.2018, 19:11

Украина должна получить автокефалию: девять аргументов Варфоломея

Украина должна получить автокефалию: девять аргументов Варфоломея - Фото
Патриарх Варфоломей (фото - facebook.com/ecumenicalpatriarchate)

Вселенский Патриарх не признает московской церковной юрисдикции над Украиной

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Вселенский Патриарх Варфоломей считает, что Украина должна получить автокефалию, и не признает московской церковной юрисдикции над Украиной.

Ключевые пункты из речи Вселенского Патриарха Варфоломея на Синаксисе, касающиеся украинского вопроса, перевел и опубликовал в Facebook Евстратий Зоря из УПЦ КП.

Вот их краткое изложение:

1. Перенос места пребывания митрополитов Киевских в начале XIV в. в Москву произошел без благословения Матери Церкви Константинопольской и набожный украинский народ не раз делал шаги к устранению от власти Москвы.

2. Патриархат в Москве был провозглашен без включения в него Киевской Митрополии.

3. Письмо 1686 года было предоставлено под давлением и в силу обстоятельств, и в нем говорилось лишь о предоставлении разрешения (использовано английское слово "лицензия") Московскому патриарху засвидетельствовать Киевского митрополита. Но этот митрополит должен и в дальнейшем признавать Вселенского Патриарха как своего главу и находиться в его юрисдикции, о чем должно было свидетельствовать упоминание имени Вселенского Патриарха во время богослужения. Эти условия не были соблюдены.

4. Никаких других документов, свидетельствующих о "полной передаче" Киевской Митрополии в юрисдикцию Московского Патриархата, не известно.

5. Канон 1 Вселенского собора обязывает Патриархов не распространять свои права за пределы своей юрисдикции.

6. Вселенский Патриархат терпеливо относился к нарушению его прав, но это не означает согласия с таким нарушением или того, что оно стало законным.

7. Всем известны церковные проблемы в Украине, и Русская Церковь одна несет ответственность за них. И, являясь причиной проблем, она не может быть тем, кто их решит.

8. Вопрос требует действий Вселенского Патриарха еще и потому, что к нему с просьбой об этом обращались и власти Украины, и (дословно) "Патриарх" Филарет Киевский.

По всему комплексу украинских вопросов, по просьбе Церкви, был подготовлен доклад на более чем 90 страниц, который будет заслушан.

9. Также бесспорной является каноническая привилегия Вселенского Патриарха на рассмотрение апелляций к нему от епископов и клира и верующих других Поместных Церквей, если они не могут получить каноническую защиту своих прав в собственной Церкви. На эту тему также есть доклад.

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2 сентября во время Синаксиса (собрания) архиереев Константинопольского патриархата епископы решили, что Константинополь имеет право предоставить Украинской православной церкви Томос об автокефалии без согласия других церквей.

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Теги: томос, автокефалия, патриарх Варфоломей
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