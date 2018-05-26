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26.05.2018, 18:29

Украина готовит предложения по санкциям против компаний из ЕС

Украина готовит предложения по санкциям против компаний из ЕС - Фото
Фото: most.life

Речь идет о компаниях, помогавших России строить Керченский мост

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Украина готовит предложения для ЕС и США о введении санкций против российских и европейских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста, соединившего оккупированный Крым с территорией РФ. Об этом в комментарии Укринформу сообщил первый заместитель постоянного представителя президента в АРК Изет Гданов.

Пакет санкций уже представлен на рассмотрение руководства Польши, отметил он.

"Мы готовим некоторые предложения для ЕС и США о введении санкций по отдельным субъектам - европейским компаниям, участвовавшим в строительстве "крымского" моста. Есть немало компаний, которые помогали это делать", - сказал Гданов.

Он сообщил, что ведется также работа и по введению Западом санкций против российских компаний, которые работают на территории Крыма и одновременно ведут бизнес в Европе и США.

"Позиция Польши очень позитивна для Украины. Мы будем сотрудничать и дальше, поскольку эти вопросы не решаются одной консультацией, а требуют дальнейшей обработки", - сказал чиновник.

15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл незаконно построенный мост через Керченский пролив, который связал РФ с временно оккупированным ею Крымом. Европейский союз раскритиковал это решение.

В прокуратуре АР Крым заявили, что незаконное строительство оккупантами Керченского моста в Крыму принесет экосистеме Черного и Азовского морей убытков на сумму 10 млрд грн.

Украина подала иск в международный арбитраж.

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Теги: санкции, Крым, строительство, керченский мост
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